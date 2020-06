green

La artista contó en la emisión en vivo de ‘Día a día’ de este jueves que los residentes de su conjunto también fueron quienes la motivaron a lanzar su emprendimiento de comida.

“Muchos vecinos donde vivimos nos dijeron: ‘Ay, ‘Yei’, por qué no nos haces arepa de huevo y esos platos costeños deliciosos, ya que no estamos allá y no podemos ir. También hice tortas para cumpleaños. Ahí comenzamos a reinventarnos, a la gente le gustó, empezaron a hacernos muchos pedidos y nos ha ido muy bien, gracias a Dios”, explicó la actriz de ‘El general Naranjo’.

Al escuchar esa declaración, Carolina Soto, presentadora del programa, le preguntó a la famosa (que no es la única que ha cambiado de oficio durante la cuarentena, otros, como Piter Albeiro, se buscan la plata de otra forma) si con ese éxito no ha pensado abrir un restaurante.

Yeimy Paola le respondió que ella y su esposo sí lo habían evaluado, incluso, antes de que surgiera este emprendimiento en la cuarentena.

“Siempre lo hemos tenido en planes, pero ahorita que estamos en casa y con toda esa intensidad de sacar pedidos, de hacer esto, yo digo: ‘Listo, vamos a hacerlo, pero toca aprender un poco más’. Porque abrir un restaurante no es fácil”, puntualizó la artista en el matutino.