Las confesiones de Natalia Gutiérrez, conocida artísticamente como Natti Natasha, se dieron en el programa ‘El gordo y la flaca’ junto a la reportera Tanya Charry.

La intérprete de ‘Criminal’ reveló que se fue a vivir a Nueva York para luchar por su sueño de ser cantante y aunque no fue fácil, pues se quedó de manera ilegal en Estados Unidos, su vida cambió cuando conoció a Don Omar en un estudio de grabación.

“Estoy en chancletas, unos pantaloncitos caqui, nada de producción. […] Alguien me abre la puerta, me da la mano y me dice ‘Felicidades, tú eres una estrella, me encanta’. Después me doy cuenta que es Don”, expresó Natti Natasha.

Seguido a esto, Natti y Don Omar grabaron el éxito musical ‘Dutty love’ y gracias a la popularidad de la canción, el reguetonero decidió firmar a la dominicana para su disquera Orfanato Music Group.

No obstante, la compañía cerró y por ello Natti tuvo que empezar desde cero.

“Tuve que volver a cero, no fue que yo seguí. Yo me quedaba en una esquina y no sabía porque volvió el momento donde yo no tenía con qué comer. Las humillaciones fueron más grandes”, dijo la reguetonera.

También, aseguró entre lágrimas que tuvo que soportar muchas humillaciones pues le decían que “las mujeres no pueden, no venden, no son nada”.

Actualmente, Natti Natasha es una de las exponentes más importantes en el género del reguetón por éxitos como ‘Pijama’, ‘La mejor versión de mí’, ‘Justicia’, ‘Quien sabe’, entre otros.

A continuación, el segmento de la entrevista donde cuenta lo que tuvo que hacer para alcanzar la fama: