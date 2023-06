Natanael Cano es una de las figuras más representativas de los corridos tumbados, siendo él precisamente quien los popularizaría en todo el mundo, convirtiéndose así uno de los pioneros de este subgénero del regional mexicano.

El controversial cantante siempre ha tenido una peculiar manera de decir las cosas y ante las críticas recientes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el cantante ha admitido que es el mismo AMLO quien ha sostenido una plática con él, para preguntar por el costo de sus conciertos.

Fue en una de sus mañaneras que el presidente de México criticó que en estas canciones se hable sin mucho problema sobre drogas, sexo y crimen y menciona que no está bien y que no se quedaran callados al respecto.

Ante lo antes mencionado fue el cantante Natanael quien afirma que, con este nuevo material a sacar, hablará de temas sensibles que a él le toco vivir y de los que no tiene ningún problema en hablar, eso sí, deja en claro que aunque son cosas que él vivió, no le gusta influenciar mal a sus seguidores y no está a favor del crimen organizado.

No me gusta apoyar eso, sé que está mal, pero es lo que me tocó vivir, no me molesta hablar de eso. Lo veo en mis sobrinos que me mandan foto con pistolas falsas, otros con capuchas y yo de ‘güey, esto no está bien’. Lo vivo, por eso no me gusta.