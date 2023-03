Natalia París no teme en decir lo que piensa y es por eso que, a veces, sus comentarios son objeto de burlas y, quizás, malinterpretados.

(Vea también: Quién es el papá del hijo de Carolina Gómez y cómo luce el primogénito de la actriz)

Y es que para la modelo ya se volvió una costumbre escuchar chistes que llevan su nombre; sin embargo, en una charla con Eva Rey aseguró que no le duelen, pues tiene claro que es una mujer muy hábil e inteligente.

“Es verdad que tengo un pensamiento muy distinto y que he dicho cosas que la gente no es capaz de asimilar, pero tonta nunca he sido“, dijo.

Y añadió: “Me considero una mujer muy hábil, muy inteligente, berraca. No me duele. He aprendido a aprovechar eso y utilizarlo a mi favor”.

Lee También

Natalia París agradeció por chistes en su contra; les saca provecho

Incluso, la también empresaria y DJ agradeció los chistes que hacen en medios nacionales, ya que “la mantienen vigente”. Recalcó que no se los toma personal, sino que les saca provecho.

“Creo que cuando hacen esos chistes, todavía hay una chica que me imita en la radio, me encanta. Me monto a un taxi, el taxista escucha mi voz y se voltea porque escuchó la voz de Natalia París, eso es gracias a todos esos chistes y a esta chica que me mantiene vigente“, concluyó.

Vea la declaración de Natalia París acá: