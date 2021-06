La misma Natalia París publicó, en su perfil de Instagram, un corto video para mostrar sus dotes en la consola, y aseguró que la masiva fiesta en la que tocó fue en Armenia (Quindío).

“’Eavemaría’… ¡que energía! Los amo. Gracias por tanto amor así tan lindo. Que lo repitamos siempre”, escribió la modelo, y aseguró que la fiesta era por el cumpleaños de su amigo “el negrito”.

Más allá de la destreza para mezclar y de lo bien que la pasó París, las imágenes dejaron ver que en el sitio hubo una gran cantidad de personas, en su mayoría jóvenes, que estaban aglomeradas a más no poder.

También, que ninguno de los asistentes que se alcanza a ver allí tenía puesto el tapabocas ni cumplía con las medidas de bioseguridad, lo que abrió un debate en redes justo ahora que el país atraviesa por un tercer largo pico de contagios.

Uno de los que se refirió al tema fue el periodista Gustavo Gómez, que recogió la publicación de París para cuestionar que mientras los médicos luchan para salvar vidas las personas no toman conciencia y se exponen a un contagio.

Y ni hablar de las cifras de personas fallecidas, que llevan varios días por encima de 500, y de la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos, algo de lo que el periodista también habló.

“¿De qué sirve que nos cuiden si no nos cuidamos?”, agregó Gómez, crítica a la que varios usuarios en redes se sumaron, y hasta una mujer que dijo ser médica lo apoyó.

“Gracias, doctora, a usted y a toda la gente que se juega la vida cuidando la nuestra”, respondió el periodista.

¿Qué pensarán los trabajadores de la salud, enfrentados a la llegada cada vez más elevada de gente contagiada? Personas que llegan y no encuentran camas UCI porque están, como en el anglicismo del negocio de boletería, "sold out". ¿De qué sirve que nos cuiden si no nos cuidamos? pic.twitter.com/7djgbEqW5I

— GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) June 7, 2021