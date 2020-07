View this post on Instagram

El pasado 12 de julio se realizó en Valledupar el concierto virtual Vallenato Fest, donde se presentaron más de 8 agrupaciones, entre esos estuvo Grupo Kvrass, quienes tomaron ron del mismo vaso junto con Elder Dayán Díaz y Alex Manga. Hoy Luis Campillo, uno de los acordeoneros del Grupo Kvrass, dió positivo para COVID-19, el artista se encuentra aislado tomando medicamentos, aunque expresó que desconoce donde se contagió, pero su última presentación fue la del Vallenato Fest. Título y redacción original de Vallenato y más na © Foto: Captura de video