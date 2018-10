Eso aseguró El diario de Nueva York, citando como fuente al Departamento de Policía de esa ciudad e informando que el cadáver fue hallado el miércoles.

El medio también señala que, de acuerdo con las primeras indagaciones, el cuerpo no da indicios para asociar la muerte de la reina de la comunidad LGBT “con un acto criminal”; tampoco con “algún acto sospechoso”.

Por eso, las autoridades están a la espera de la autopsia para no armar hipótesis apresuradas.

Gómez tenía 64 años y era muy conocido sobre todo por sus desfiles LGBT en Estados Unidos, donde asistía con llamativas pintas y siempre iba acompañado de animales.

Incluso, el concejal de Nueva York Daniel Dromm lamentó su muerte e invitó a un homenaje que le realizarán a ‘la Reina de Queens’, este viernes, como se aprecia en este trino que compartió:

Memorial VIGIL for Ms. Colombia, tomorrow, Fri., 10/5 at 7 pm at Jax Heights Post Office, 37 Ave & 78 Street. Join family and friends. Come share your memories with our community. pic.twitter.com/KzkJJZJh0I

— Daniel Dromm (@Dromm25) October 4, 2018