“El día de hoy, mi tía, la primera actriz Lucía Guilmain, dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo, a sus nietos, Raúl y Caro. Su nuera, Caro y sus hermanos, Juan, Mona y mi madre, descanse en paz la gran Lucía Guilmain”, apuntó en redes sociales su sobrino Óscar Ortíz de Pinedo.

Horas más tarde, Ortíz mencionó, también en Twitter, lo que extrañará de su tía.

Qué día tan triste… hoy amanezco sabiendo que Lu ya no me mandará mensajes, ya no podré verla en las reuniones familiares, ya no escucharé más su risa… esa risa maravillosa que contagiaba a cualquiera de alegría… ya no la veré sobre los escenarios.

— Oscar Ortíz D Pinedo (@oscarortizdp) February 16, 2021