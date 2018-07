Buenos días desde el @teatroamaya en mi primer día de ensayos! Good morning from the @teatroamaya on my first day of rehearsals! #desdehuelvasepuede #desdehuelvaesposible #teatro #cine #televison #series #artedramatico #artedramaticohuelva #huelvaartedramatico #escueladeartedramaticodehuelva #esadhuelva #actores #actrices #huelvaactores #huelvaactrices #huelva #andalucia #madrid #españa #teatroamaya #frankromero #frankromeroactor

A post shared by Frank Romero (@frankromerooficial) on Mar 5, 2018 at 3:24am PST