La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por su trayectoria en cine y televisión desde su infancia, falleció a los 39 años, según informaron múltiples medios el miércoles.

De acuerdo con PageSix, las autoridades descartan que su muerte sea sospechosa, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa oficial del deceso. Sin embargo, el New York Post reportó que fuentes cercanas indicaron que la actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado.

Según el medio, su cuerpo fue hallado sin vida por su madre alrededor de las 8 a. m. de este miércoles 26 de febrero en un exclusivo complejo de apartamentos en Nueva York.

¿Quién era Michelle Trachtenberg?

Trachtenberg alcanzó la fama en su infancia tras protagonizar la película ‘Harriet the Spy’ y, con el tiempo, consolidó su carrera en producciones icónicas como ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Gossip Girl’ y ‘Ice Princess’, una película de Disney.

Trachtenberg nació en Nueva York y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a los 3 años, destacándose desde temprana edad por su talento. Su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y colegas, quienes han expresado su tristeza y han recordado su legado en el cine y la televisión.

En los últimos años, algunos seguidores manifestaron su preocupación por su estado de salud, especialmente después de notar cambios en su apariencia en fotografías publicadas en redes sociales. PageSix recordó que, en respuesta a esos comentarios, la actriz cuestionó las especulaciones y pidió que no se la juzgara por su aspecto. “Explíquenme cómo me veo enferma”, respondió en una ocasión, aclarando que ya no tenía 14 años y que había envejecido como cualquier persona de su edad.

A pesar de sus declaraciones, muchos fanáticos siguieron mostrando inquietud, señalando signos físicos que les parecían preocupantes, como el adelgazamiento de su cabello y un tono amarillento en sus ojos.

