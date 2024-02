El actor Ewen MacIntosh, reconocido por su papel en la aclamada serie de comedia ‘The office’ murió a los 50 años de edad. MacIntosh, quien interpretó el papel de Keith Bishop en la versión original británica de la serie, falleció en su residencia en Darlington, Inglaterra.

Su personaje era un contador en la serie del 2001, ‘show’ que inspiró varias adaptaciones como la reconocida versión estadounidense de 2005 protagonizada por Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski y Jenna Fischer. También hubo adaptación brasileña (Los Aspones, 2004) y francesa (Le Bureau, 2006). Este papel lanzó a MacIntosh la fama en el Reino Unido.

La noticia fue confirmada por la compañía que lo representaba, Just Right Management, quienes compartieron que MacIntosh había estado luchando contra una enfermedad durante los últimos dos años.

El creador de la serie de comedia de la BBC, el escritor y comediante británico Ricky Gervais, expresó su tristeza por la pérdida de MacIntosh: “noticias extremadamente tristes”, dijo en su cuenta de X y describió al actor como alguien “muy divertido y encantador”.

Extremely sad news. The very funny and very lovely Ewen Macintosh, known to many as 'Big Keith' from The Office, has passed away. An absolute original. RIP. pic.twitter.com/Hhd3zkRVMs

— Ricky Gervais (@rickygervais) February 21, 2024