Kenzo Takada, que erigió un imperio de moda que abarca desde la ropa hasta los perfumes, falleció “en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine (a las afueras de París, ndlr) a causa del COVID-19”, según un comunicado.

“Hoy, su optimismo, su alegría de vivir y su generosidad se mantienen como los pilares de nuestra casa. Lo echaremos mucho de menos”, escribió en Twitter la casa respecto a su fundador.

AN ODE TO OUR FOUNDER 🙏🏻🖤

[…] Today, his optimism, zest for life and generosity continue to be pillars of our Maison. He will be greatly missed and always remembered.

— KENZO (@kenzo) October 4, 2020