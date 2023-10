La historia de Rocky Balboa se convirtió en un referente cultural en el mundo, con Sylvester Stallone como la principal figura en el relato sobre un boxeador aguerrido y sus orígenes humildes.

De ahí, el luto en la industria cinematográfica por la muerte del actor Burt Young, que personificó a Paulie en esa saga y cuyo deceso fue confirmado a The New York Times por su hija Anne Morea Steingieser.

Lo llamativo del deceso de este artista de 83 años, que fue nominado al premio Óscar por su papel en la primera entrega de ‘Rocky’, es que se presentó el pasado 8 de octubre y apenas se hizo público hasta el miércoles 18 de octubre.

Cabe remarcar que la hija de Young no ofreció mayores detalles sobre el fallecimiento del recordado Paulie, que se catapultó como una de las grandes figuras en esa época de Hollywood.

Lee También

¿Quién era Burt Young, el recordado Paulie de Rocky?

El fallecido artista nació el 30 de abril de 1940 en Nueva York y tuvo un paso por el Cuerpo de Marines en Estados Unidos, donde incursionó en el boxeo para luego dar un paso al mundo profesional, con registro de 17-0.

Lo cierto es que su vida como actor tomó rumbo después de esa experiencia con apariciones en todas las películas de la saga de ‘Rocky’, acompañado por el protagonista, Sylvester Stallone.

De igual manera estuvo en otras producciones como ‘Chinatown’, ‘The Gambler’, ‘Convoy’, ‘Uncle Joe Shannon’, ‘Érase una vez en América’, ‘The Pope of Greenwich Village’, ‘Back to School’, ‘Last Exit to Brooklyn’, ‘Transamérica’ y ‘Win Win’.

Su participación en ‘The Amityville Murders’ en 2018 fue la última en la industria cinematográfica, mientras que en televisión estuvo por última vez en una serie de Netflix llamada ‘Muñeca Rusa’.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.