green

“Ya en la tercera crisis, que fue ayer [a principios de esta semana], se cayó, se me desvaneció de que no tenía oxígeno en su cerebro. Lo quise llevar al hospital, pero no había ambulancias. Hasta hoy se consiguió una y fue que vinimos”, publicó la esposa del fallecido actor José Ángel García, quien estaba hospitalizado en una clínica de Ciudad de México.

Con este mensaje, Bella de la Vega anunció la triste noticia, con este sentido texto (sic): “En el Paraíso estás MI AMOR, MI CIELO, MI VIDA! En nuestro Avalon nos volveremos a REUNIR, mi TODO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, MI MAESTRO, EL AMOR DE MI VIDA”.

Estos trinos también anuncian la muerte del actor Gael García, quien aún no se ha pronunciado sobre esta triste noticia:

“José Ángel García”:

Porque informan del fallecimiento del padre de Gael García. pic.twitter.com/8C7qptsaF2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 22, 2021

Confirma ANDI muerte de actor y director José Ángel García.

Padre de Gael García Bernal. Me tocó verlo dirigir. Extraordinario compañero. pic.twitter.com/89nQ1jyJSL — Karla Iberia Sánchez (@karlaiberia) January 22, 2021

Hace algunos días, la actriz mexicana Bella de la Vega, quien se casó con el padre de Gael García en 2019, había anunciado que su esposo estaba muy enfermo y pidió a sus seguidores rezar por él:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cotilleo latino (@cotilleolatino)

Poco después de su matrimonio Bella y José Ángel se dieron cuenta de que esperaban un hijo, pero lamentablemente perdieron el bebé, señala Radio Fórmula.

El medio indica que esa no fue la primera vez pues en 2018, antes de casarse, la pareja había perdido a otro bebé, por lo cual luego de esos intentos decidieron no tener hijos.