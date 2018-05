“Cualquiera que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que intencionalmente ofendería o haría sentir incómodo“, salió rápidamente al paso Freeman en un comunicado citado por la prensa especializada. “Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómoda o irrespetada, nunca fue mi intención“.

CNN citó a una joven asistente de producción que sostuvo que fue acosada por Freeman durante meses en el verano boreal de 2015, cuando trabajaba en su comedia criminal ‘Un golpe con estilo’.

La mujer acusa a Freeman de tocarla repetidamente, colocar su mano y sobarle la parte baja de la espalda sin su consentimiento, y frecuentemente hacer comentarios sobre su apariencia.

Además, dijo que el ganador del Óscar, que cumple 80 años la semana que viene, continuamente trataba de levantarle la falda y le preguntaba si vestía ropa interior.

El actor Alan Arkin “le dijo que parara y Morgan enfureció y no sabía que decir“, indicó la joven.

La cadena televisiva también citó a una integrante senior de la producción de la película ‘Nada es lo que parece’ (2013) que decía que era regla del equipo “no vestir ningún top que mostrara nuestros senos, no vestir nada que mostrara nuestro trasero” o cualquier ropa ajustada, si Freeman estaba pautado para el rodaje.

Le señalan de mirar fijamente a los senos de las mujeres, así como de preguntar su opinión sobre acoso sexual y pedirles que se dieran una vuelta para él.

El actor es la más reciente incorporación a la lista de celebridades de Hollywood y otras figuras públicas acusadas de acoso y abuso sexual desde las revelaciones contra el productor Harvey Weinstein, en octubre pasado, que desataron el surgimiento de movimientos como el #MeToo y Time’s Up.