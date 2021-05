Socorro, Oswaldo, Alex y Alejandro, más conocidos como Los Montañeros, emocionaron a sus seguidores hace un par de meses cuando les comunicaron que habían comprado su casa propia, una felicidad que compartieron en sus redes sociales.

Luego de algunas remodelaciones y cambios que ellos decidieron hacerle a esa vivienda para poder vivir con todas las comodidades posibles, finalmente pudieron conocer el resultado final del esfuerzo logrado por el buen contenido de humor y familiar que hacen en Instagram y YouTube.

En un primer video, esta familia fue junta a conocer los cambios que le hicieron a esta casa. Remodelaciones en los baños y la compra de muebles nuevos para la sala y el comedor, fueron algunas de las renovaciones que le hicieron a este hogar.

Socorro, la madre y única mujer de la casa, no pudo ocultar la felicidad que le provocó ver lo linda que quedó esta vivienda con las remodelaciones. “Esto está muy fino”, repitió en varias oportunidades al ver las paredes, los armarios, las cortinas y todo lo que ahora será de uso diario en su vida.

Oswaldo, de muchas menos palabras, también se mostró emocionado por su nueva casa y hasta hubo un momento en el que sus ojos se aguaron, maravillado por todo lo que estaba viendo a su alrededor.

Aunque la casa tenía muebles nuevos, Los Montañeros tuvieron que trasladar el resto de sus utensilios y pertenencias personales, pero eso les sirvió como insumo para hacer un segundo video mostrando un traslado típico de una familia colombiana.

“Saque y saque mechas, no termina uno. Los mismos cachivaches que mantiene ella porque no sale de eso, en vez de regalarlo o botarlo“, dijo Oswaldo mientras organizaban todo para llevarlo a su nuevo hogar.

Socorro también habló de esas pertenencias que para ella son fundamentales. “Ni el comedor ni mi nevera los dejo. Hasta que no se me dañen no la voy a cambiar. La amo”, dijo la madre del hogar.