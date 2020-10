green

Hace año y medio, Isabella Castiblanco empezó la transición de género, pero no ha sido fácil por problemas que se le han presentado con su Entidad Promotora de Salud (EPS), informó el programa ‘La Red’ del Canal Caracol.

Castiblanco dijo, en ese magazín, que durante los primeros 10 meses del tratamiento que ya lleva 18 meses ella asumió el costo total de su terapia de reemplazo hormonal y que después de eso los costos debían ser asumidos por su EPS.

Lamentablemente, ella ha tenido muchos problemas con la EPS, ya que esta la remitió a otra entidad al no contar ni siquiera con los especialistas adecuados para el tratamiento de cambio de género.

“Personalmente, tuve muchos inconvenientes porque mi EPS me ha remitido a otra entidad. Resulta que mi EPS me dijo que no contaba con el equipo profesional de médicos para asumir estos procedimientos, entonces me remitieron a otro lugar donde he tenido demasiada inconformidad”, empezó comentado la modelo, en ese programa.

Agregó que en la entidad de salud a la que fue remitida no le están brindando la atención adecuada y que no están dándole prioridad a sus citas médicas, razón por la que su tratamiento hormonal se ha visto afectado.

“Yo he estado solicitando mis citas de endocrinología, que vienen siendo cada 3 meses, porque cada 3 meses la endocrinóloga hace exámenes de sangre en donde mide tus niveles de testosterona y estrógenos. Hacen un estudio y te van administrando tu dosis hormonal. El problema es que como la entidad de salud no lo ve como una prioridad, solicitas tu consulta y te dicen que no hay agenda”, añadió ella, en diálogo con ese canal.

Por eso, tomó la decisión de entutelar a su EPS con el fin de ser trasladada a una nueva entidad de salud que sí cuente con los especialistas adecuados y que además pueda tratar su caso con la prioridad que ella exige.

“En la tutela estoy exigiendo que me remitan a otra entidad de salud acá en Bogotá que cuenta con todo el equipo profesional, porque a donde me remitió mi sistema de salud no es el lugar idóneo”, apuntó la modelo.

Finalmente, hizo un llamado a su EPS para que atienda sus necesidades de salud, teniendo en cuenta que este es un servicio de medicina privada que ella está pagando mensualmente.

“No estoy mendigando mi salud; yo pago mi salud, entonces si yo pago mi salud estoy en todo el derecho de exigir lo que yo necesito”, concluyó Isabella Castiblanco, en ‘La Red’ del Canal Caracol.

Este es el relato completo de la modelo: