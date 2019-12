“Él ya había hecho ese chiste en ensayos [de Miss Universo], entonces yo dije: ‘No lo va a hacer en la final, porque ya lo hizo en los ensayos. ¡Ya estuvo bien!’. Y no, volvió y lo hizo”, aseguró la reina en la emisora (minuto 4:11), luego de mostrar su enojo por esa situación “reprochable”.

La polémica frase que pronunció Harvey fue: “La gente del cártel está molesta conmigo”, para referirse a que los nacionales no le perdonaban el error que cometió en 2015, al coronar a la colombiana Ariadna Gutiérrez por error y luego rectificar que ella no había sido elegida reina sino virreina.

Eso ‘sacó de casillas’ a decenas de personas, pues consideraban que Harvey estaba asociando al país con la droga, como se leyó en varias publicaciones de Twitter, ya que la palabra cártel es asociada con organizaciones de narcotráfico, especialmente.

Cabe mencionar que en su declaraciones en la frecuencia radial, la Señorita Colombia también explicó por qué no le dijo nada a Harvey en el momento en que pronunció el chiste mala leche; después sí lo hizo en su cuenta de Twitter, cuando ya había acabado el reinado.

“Imagínate tú, estar parada ahí, y que en televisión internacional hablen de tu país de esa manera. La verdad, muy maluco… superincómodo, porque obviamente uno está concursando y no voy a parar a decir: ‘Por favor, no hables del cártel en televisión internacional’”, expresó Gabriela en el medio, aunque más adelante también intentó justificar un poco a Harvey.

“Yo creo que él no vio que para nosotros no es un motivo de orgullo, sino que él, más bien, estaba tratando de hacer un chiste y pensó que para nosotros era normal. ¡Pero no lo es!”, puntualizó.