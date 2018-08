“¿Por qué eres tan fea?”, le dijo un fan, y Milena, aún sabiendo que no es, le salió por delante:

“¡Porque soy amiga tuya y solo tú tienes amigas feitas! Jajaja”.

El texto lo acompañó la presentadora —que por estos días también se refirió a sus supuestas peleas con Laura Acuña en ‘Muy buenos días’— de la imagen de una bruja, que luce sonriente.

La publicación recuerda la peleas de los niños en las que se dicen cosas como: “Qué te importa, come torta, que el cuchillo no te corta” o “no es más bobo porque no es más grande”, entre otros.

Sin embargo, ese no fue el único interrogante que la famosa respondió, también le preguntaron si tiene tatuajes e indicó que uno.

Igualmente, Milena se refirió a si se ha mandado a hacer cirugías, y expresó que no, por miedo, pero que le gustaría practicarse una para quitarse un gordito.

Asimismo, le preguntaron si será la madrina de bodas de los actores Iván López y Mabel Moreno, entre otras cosas, como se ve en los siguientes pantallazos de sus historias:

Historia de Instagram smilelopez.

