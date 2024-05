Durante una sesión de grabación en lacapital del Vallle, Mike Bahía se encontró en una situación incómoda cuando una dama lo abordó y lo llamó “feo”.

El compañero sentimental de Greeicy Rendón duvulgó lo sucedido mediante su cuenta de Instagram, en donde relató lo ocurrido y termonó lanzándole su respectivo dardo a su detractora.

“Estaba grabando algo en la calle y se acerca una señora y me dice: ‘Oigan, por aquí no está Greeicy’. Un hombre de producción le responde: ‘No, no está’, y la mujer continúa: ‘Ah, está solo el feo, el feo ese'”, narró en inicio.

Y remató con la palabra poco amable: “Oiga, me tiró duro la cucha”

Bahía, sin embargo, demostró le metió algo de humor a lo sucedido. “La bella y la bestia, esa es la magia de nosotros dos como pareja”, comentó en referencia a su relación con la madre de su hijo Kai.

El incidente resaltó la importancia que la sociedad otorga a la apariencia física y cómo incluso las personas públicamente reconocidas pueden ser objeto de críticas. Aunque también invita a la reflexión sobre el respto que se les debe tener a los mayores.

El episodio, aunque incómodo, sirve como recordatorio de la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por su apariencia o edad.

En un mundo obsesionado con la imagen, Bahía ofrece un ejemplo de cómo mantener la confianza y la autoestima en medio de la presión social, pese a la forma en la que se refirió a quien lo criticó.

