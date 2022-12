Miguel Bosé se ha convertido en un personaje influyente y polémico en la industria musical en español. Bien sea por sus declaraciones sobre la pandemia, que en su momento le significaron que sus redes fueran amonestadas, sino por sus confesiones en libros sobre su vida y naturalmente por sus trabajos y más recientemente con el anuncio de una serie que contará su vida sin tapujos.

Bosé estuvo en la feria del Libro de Guadalajara hablando de su nuevo texto Historia secreta de mis mejores canciones, donde se refiere a sus éxitos, pero también a aspectos de su vida.

El cantante y actor sorprendió en esta oportunidad en una entrevista donde advirtió sobre el anhelado éxito que persiguen los personajes del entretenimiento, pues es una matea que puede resultar peligrosa. También se refirió a sus inicios musicales y cómo se enfrentó con ejecutivos de sus discográficas a lo largo de su carrera. Bosé, quien pasa buena parte del año en México, también contó que pronto habrá un nuevo trabajo musical que ya tiene muy planeado.

Miguel Bosé advierte sobre el éxito

Em entrevista con la agencia EFE el artista indicó: “El éxito es venenoso. Hay que tener cuidado. Y todos los sucedáneos: la popularidad, la fama, todas las palabras. Yo venía con más músculo, porque venía de una familia que ya era famosa, que tenía éxito. Pero aún así, cuando te toca personalmente, cambia la horma del zapato. La vida que habías vivido no se asemeja a la que te toca vivir”, dijo el intérprete de 66 años.

El artista, nacido en Panamá, se refirió a la razón por la que escribió el libro después de haber elaborado el primero llamado El hijo del capitán trueno. “Era un libro necesario, una de las piezas de una operación que comenzó con ‘El Hijo del Capitán Trueno’, la autobiografía, que sigue con la serie que se está emitiendo ahora. La serie es muy musical. Presento este libro como apoyo, pero también era una promesa muy antigua para los fans que venían pidiendo desde hacía décadas que contara las historias verdaderas de cada una de las canciones”.

Escribirlo le ha significado una tarea de introspección importante. “He tenido que ir para atrás en el tiempo, buscar apuntes, preguntarle a la gente. Aquí quien se adentre tiene que estar dispuesto a decepcionarse, y no es bajo mi responsabilidad”, detalló.

Miguel Bosé: “Yo era un problema”

Bosé también se refirió a sus batallas y su afán por salirse de lo convencional. “Para la casa discográfica yo era un problema. Me decían: ‘Tío, consigues establecer un estilo. Y de repente te hartas, das un plumazo, pasas a otra cosa. Así no es como se plantea una carrera, estás loco, te vas a quedar solo’”, recordó.

“Yo no era nada eso. Yo nací como primer ídolo de una generación en una transición que no tiene ídolos y los que había eran gente como Raphael o Julio Iglesias. Esa necesidad de búsqueda constante responde a que la vida la vivo solo una vez. Es mía, me la gestiono a mi antojo”. También anticipó que está por lanzar un nuevo trabajo: “Tengo once canciones. Espero sacar el disco para final del año que viene, y lo haré en México, claro, es mi mayor mercado”.