El cantante está en una buena época de su vida, tiene salud y trabaja como jurado en ‘Cover Night’, un nuevo ‘show’ de talento, y el pasado lunes festejó su cumpleaños.

Miles de fanáticos utilizaron las redes sociales para enviarle buenos deseos y felicitaciones a Miguel Bosé por su cumpleaños, sin embargó el artista frenó los saludos e hizo una solicitud.

(Vea también: Miguel Bosé contó que pasó con su voz y reveló datos del trastorno que está viviendo.)

Bosé pidió que ya no feliciten con el común “Feliz cumpleaños”, sino con una frase más original y con mayor relevancia para la época que está viviendo.

En su reciente entrevista en el programa ‘El Hormiguero’ de España, Bosé contó que hace 8 años perdió la voz y está recuperándose de ello.

“Me habían detectado una sinusitis crónica”, dijo el cantante durante la entrevista. Pero con el tiempo los médicos le confirmaron que una por una infección habría empezado a tener las dificultades con su voz.

“Resulta que para ponerme un implante me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y con el tiempo se transformó en una infección […], me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de 8 años”, explicó el español.