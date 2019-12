Así lo confirma Us Weekly, publicación que no da mayores detalles sobre los planes de la actriz de ‘Manchester by the Sea’ con el director de ‘Hamilton’ Thomas Kail, de 42 años.

Aún no se sabe cuánto tiempo de gestación tiene la cuatro veces nominada al Óscar, pero este será el primer hijo de la pareja y el segundo de ella, quien ya tiene a Matilda, de 14 años, fruto de la relación que sostuvo con Ledger entre 2004 y 2007.

Antes de comenzar su noviazgo con Kail, Michelle Williams estuvo casada por un poco más de un año con Phil Elverum, recuerda el medio dedicado a noticias de celebridades.