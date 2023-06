Merlina fue una de las series del 2022 que más dio de que hablar y es que la reinterpretación de una de las miembros más misteriosas de la familia Adams se convirtió en la serie más vista de Netflix, superando a producción de gran calibre como The Crown, Stranger Things y más.

(Vea también: Curiosidades de Namor, personaje de ‘Black Panther’: el origen de su nombre)

A partir de ahora la compañía mostrará en la plataforma una lista de recomendaciones semanales tomando en cuenta no solo lo más visto de la plataforma que podríamos considerar como lo más popular, esta lista ahora toma en cuenta cuanto tiempo se le dedica a la producción y por ello sabemos que Merlina es el primer lugar de la plataforma.

¿Cuáles son las series más vistas?

Merlina / 252 mil millones de vistas. Stranger Things 4 / 140 mil millones de vistas. DAHMER / 115 mil millones de vistas. Bridgerton: Temporada 1 / 113 mil millones de vistas. Gambito de Dama: Temporada 1 / 112 mil millones de vistas.

La verdadera estrategia de Netflix

Con lo anterior visto podemos apreciar que la plataforma tiene un alcance impresionante y que casi cualquier serie que sea lanzada tiene potencial de convertirse en un éxito, pero es que mucho se le ha criticado a la compañía por priorizar la cantidad sobre la calidad y ello ha hecho que se tomen decisiones cuestionables.

Netflix también tiene la fama de cancelar proyectos que aunque hayan gustado a los fans, si no alcanzaron buenos números de visualizaciones, estos están destinados a no ser renovados, por lo que la estrategia de la compañía no depende mucho de entregar contenidos de calidad, más bien de entregar series y películas que generen gran tráfico en la plataforma.

Lee También

El último dato que tenemos referente al número de usuarios de la plataforma es que tiene una base de 232 millones de usuarios registrados que pagan alguno de los planes establecidos. También remarcar que Merlina tiene confirmada su segunda temporada que se espera que llegue en algún punto del 2024.