El conocido cantante de la banda de regional mexicano, Grupo Firme, ha celebrado el nacimiento de su tercer hijo y lo ha hecho también comprándole un carro de lujo Christian Dior con valor de más 8 mil dólares, un regalo muy controvertido que ha generado todo tipo de comentarios al respecto.

(Vea también: ¿Qué pasará con las reformas de salud y pensión luego del fracaso de la laboral?)

Christian Oswaldo es el nombre que recibió el tercer hijo de Eduin Caz y por medio de publicaciones en las redes sociales, Eduin ha presumido comprar lo que en México conocemos como una carriola, pero de la marca Christian Dior con un valor extravagante.

El costoso obsequio para el recién nacido genera polémica debido a que siendo un coche para bebé no era necesario gastar demasiado dinero, de hecho hay opciones a menor costo que ofrecen lo mismo sin los detalles lujosos, pero es que Eduin Caz es conocido por mostrar su estilo de vida extravagante y lo mucho que le gusta gastar en lujos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Las redes creen que Eduin no es buen padre

Hay comentarios que creen que el cantante hace este tipo de obsequios lujosos con el propósito de contrarrestar un poco su poco tiempo de calidad con ellos, al final y como se sabe, Grupo Firme es uno de los grupos de regional mexicano más importantes y cotizados del momento, hecho por el que los integrantes de la agrupación debes trabajar y estar fuera de casa muy constantemente.

A esto también hay que recordar los problemas que ha tenido el cantante tanto de salud como de excesos, por ello que los internautas no vieran con buenos ojos este obsequio, pues mencionan que no importa ni la cantidad ni la calidad de regalos si al final, Eduin no podría estar cerca de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)

Lee También

Christian es el tercer hijo del artista junto con Daisy Anahy quien es su pareja y que, respecto al nacimiento del nuevo miembro de la familia, mencionó sentirse emocionada y feliz de las elecciones en su vida.