En su cuenta de Twitter, el exvocalista de los Jonas Brothers envió un cariñoso trino a Lovato:

El tuit ya cuenta con más de 114 mil me gusta y ha sido retuiteado aproximadamente 34 mil veces.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi

— J O E J O N A S (@joejonas) July 25, 2018