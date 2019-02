View this post on Instagram

When your legs don't work like they used to before… And I can't sweep you off of your feet… Will your mouth still remember the taste of my love… Will your eyes still smile from your cheeks… ❤️I will be loving you 'til we're 70 ❤️my heart could still fall as hard at 23… And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Oh me I fall in love with you every single day… And I just wanna tell you I am… (Thinking out loud by Ed sheeran). 👨‍👩‍👧😻❤️💋 Te volvería a decir si millones de veces y en todas mis vidas!!! Feliz día a nuestro San Valentin de cada día @sfaggianii . Te amamos.❤️❤️❤️ El amor se celebra a diario! Pero que este sea un día para dar amor en todas sus formas! Empezando por ser amables y compasivos con los demás! Feliz día para todos!🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ #redesocialespositivas #angelinevibes #sanvalentinesday #sanvalentin2019 #pelusilandia