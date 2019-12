View this post on Instagram

Personas que conozco y que no conozco me felicitan o me critican últimamente. “Wow, que flaca, me encanta” o “Wow, que flaca, ¿por qué no comes una hamburguesa?”. Esto me ha puesto a pensar algunas cosas… 1. No sé porque se sienten con el derecho de opinar positiva o negativamente de mi cuerpo sin yo preguntar. 2. ¿Qué les hizo pensar que hay un cuerpo mejor o peor que otro sólo por las medidas? ¿No les parece que la única pregunta que importa es si estoy más saludable o no? Hacerme pensar que estando más flaca me veo mejor es igual de malo que decirme que estar más gorda es peor. Ninguna de las dos cosas debería ser aceptada. Afortunadamente soy fuerte y no me importa lo que opine la gente, pero me hace pensar que le produce esto a otras mujeres o niñas? Y por eso les quiero decir a todas las que me siguen o me admiran por mi cuerpo, que lo único que debe ser admirado es la salud. Esta foto fue tomada hace quizás dos años. No estaba comiendo bien, definitivamente en exceso, no me estaba ejercitando lo suficiente,etc. Igual estaba FELIZ. HOY les puedo decir que nunca antes había estado tan SALUDABLE. Hoy me siento más fuerte que nunca, más sana en todo sentido. ¿Que si bajé de peso? SI. ¿Que si algún día volveré a subir? Probablemente. El punto es que no me interesa llegar a una medida, sólo me interesa SENTIRME BIEN POR DENTRO, sentirme SALUDABLE. Así que por favor, dejen de comentar sobre el cuerpo de otra persona si sólo es para opinar banalmente. Y de nuevo, a todas las niñas que me siguen y quieren tener cierto tipo de cuerpo, se los juro que es perder tiempo preciado. Trabajar en la salud siempre va a valer más la pena. Me llegan cosas absurdas como “Come solo ensalada” o “Come más pizza y hamburguesa”. ¿De verdad que son estos consejos? Jaja. No caigamos en esto. La vida es para DISFRUTARLA! Y eso para mi significa sentirme fuerte, y también pasarla rico! Hacer lo que me provoque y no sentirme mal. Eso va desde subir una montaña, hasta comerme el postre. Así que por último, SEAN FELICES, NO IMPORTA EL NÚMERO DE SU PANTALÓN. Cuando seamos viejitos solo va a importar que tanto disfrutamos nuestro cuerpo en todo sentido.