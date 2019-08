Dicha instantánea es vieja y fue captada cuando los artistas hicieron el video de su canción ‘Medellín’, que fue presentado en abril de este año.

“Happy birthday to the greatest, the real queen 👑 … Love U miss crazy! 🎁🎊🎉🎈 [que en español significa: ‘Feliz cumpleaños a la más grande, la verdadera reina. Te amo, señorita loca’]”, fue el mensaje que escribió en Instagram el artista, que estos días fue ‘víctima’ de las ‘troleadas de su amigo J Balvin.

La fotografía logró más de 240 mil ‘Me gusta’ en tan solo la primera hora de posteada.

En ese tiempo, Maluma no recibió respuesta de Madonna, pero sí decenas de comentarios sobre su dedicatoria y de felicitaciones para la cantante.

Aquí dejamos la publicación que el intérprete antioqueño le hizo a la estrella estadounidense en la red social.