View this post on Instagram

Desde que llegue a la familia Garcia con tan solo 18 años rada me hizo sentir como una hija , El nos ha acompañado desde el primer día de nuestra relación y ha estado en los buenos y en los malos momentos , en los días más importantes de nuestras vidas y en los días más difíciles … siempre siempre estuvo a nuestro lado y agradezco a Dios por haberme dado el mejor suegro y una excelente persona que nos enseñó tanto… jamás olvidaré sus consejos y siempre tendremos anécdotas que nos harán recordar con alegría. Hoy nuestro corazón está muy triste porque lo extrañamos demasiado pero oramos y se que mucha gente esta orando para que Dios nos fortalezca. Muchas gracias por cada palabra y cariño que recibimos de ustedes. Sabemos que Rada está con Jesús y eso nos da paz … Nuestra esperanza está en Jesús.