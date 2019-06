View this post on Instagram

Amor, hoy celebramos y damos gracias a Dios por tu vida; por la bendición de tener una esposa y madre tan maravillosamente amorosa, generosa y muchas más virtudes que no alcanzo a enumerar. Amo la alegría con que llenas nuestro hogar día a día, amo tu pasión por nuestra familia y la manera que edificas nuestra casa. Estamos muy orgullosos de la mujer en que te has convertido y el ejemplo que eres para nuestras hijas. Feliz cumpleaños princesa 🎂🎉 te amo @loreleitaron 😍