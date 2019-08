En la publicación de su cuenta de Instagram, la famosa se refirió a una de las cosas que hacía su padre y ella añora.

“Aun espero cada que llego a la oficina y llegas tú con tu alegría, tu bolso y tu casco”, expresó la celebridad, que en días pasados ya le había dedicado otros post a su padre, incluido uno en el que se refirió a lucha que él no pudo ganarle al cáncer.

Y añadió que aunque no ha sido fácil comprender que ya no está con ella y no lo puede ver, es “lindo entender” que siempre siente en su corazón a su progenitor.

El emotivo texto culmina con un “te amo papá”, como se puede apreciar en el siguiente pantallazo de la historia que subió Daniela a la red social. Las palabras de la modelo están acompañadas de una fotografía captada en su empresa, donde su padre solía visitarla.