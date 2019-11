A través de sus historias de Instagram, el creador del personaje ‘Juanpis’ González se detuvo a analizar lo que sucedió en la histórica jornada del 21 de noviembre, en la que miles de colombianos alzaron su voz para exigir al presidente Iván Duque y a su equipo revisar cómo están manejando el país.

Su mensaje lo comenzó reiterando, especialmente a quienes lo cuestionan por haber apoyado el paro nacional, que seguirá promoviendo la marcha pacífica y manifestándose, pues “a mí sí me duele la injusticia de los demás, yo si tengo empatía, no soy indiferente a los problemas de mi país, me duelen las muertes de cada una de las personas”.

Alejandro aprovechó para aclarar que no pelea solo contra este gobierno, sino todos los anteriores y que no está casado con ninguna corriente política: “No estoy de acuerdo con lo que está haciendo la derecha, tampoco me gusta la izquierda. Simplemente soy un colombiano, me duele lo que pasa y creo que necesitamos un cambio real”.

En la misma red social, Riaño lamentó lo que sucedió en Suba, en Facatativá, Cali y Manizales, pero no solo culpó a los pocos por los que pagan muchos, sino a las autoridades: “No hablo solo de estos actos vandálicos por parte de la población civil, sino también del mismo Esmad que cree que tiene el poder y puede hacer lo que sea en vez de cuidarnos. La policía, el Esmad, los vi muy mal ahí”.

A continuación se puede escuchar la reflexión completa de Alejandro, quien, de paso, dijo que su cuenta no está para recibir insultos y no teme bloquear, pues no la tiene para acumular seguidores.