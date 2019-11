“De esto te hablamos, viejo”, fue la frase que estampó Alejandro en camisetas blancas para él y sus acompañantes, con quienes cumplió la cita en el Parque Nacional de Bogotá para el inicio de la marcha programada para este 21 de noviembre.

En varias historias de Instagram, Riaño invitó a los colombianos a no quedarse en casa y salir a marchar en paz, mensaje que reforzó con imágenes de lo que ocurría hacia las 11 de la mañana en ese sector de la capital.

“Miren, papelitos por todo lado, todo el mundo en paz. Salgan a marchar y no se queden en la casa, no se queden callado y no tengan miedo”, se le escucha decir en una de sus grabaciones, como se puede evidenciar en la siguiente recopilación: