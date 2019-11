View this post on Instagram

Excelente escrito que recibí hoy 🤔… NO ME CONFUNDAS. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha, No me confundas con el que quema, soy el que canta. No soy el indolente, soy el consciente, El nieto de la abuela que no consigue sus remedios, El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, El pariente pobre de Sofasa, El que paga en 3 cuotas la comida del mes, El que no quiere vivir en 17 metros cuadrados, El que gana 30 veces menos que su jefe, El que teniéndolo todo lucha por los que no tiene nada, Soy el que camina con la "comida" en su mochila, El que duerme con la empatía de los que no llegan a fin de mes Y se despierta con el sueño de la esperanza. Soy el que murió en la fila de espera, El que recibio orden de cirugía el dia de su funeral, Soy el que evade el pasaje la última semana del mes, El que convenciste que $ 301.000 era una fortuna Y que $ 125.000 un regalo por jubilar. Soy el que no encuentra los remedios genéricos, El trabajador que estudia y el estudiante que trabaja, El que añora pasar más tiempo con su familia, El cansado que pasa hasta 4 horas en el Transporte Masivo y 10 horas trabajando. Soy el que expone sus ojos para que otros vean, El joven sin memoria de dictaduras y malas presidencias, La mujer valiente, el deudor de los bancos, El inmigrante descriminado, El de las oportunidades limitadas. No me confundas con otros, No te confundas La empatía no es teórica, es práctica. Soy el que la vida le cuesta y le duele a diario, No me confundas con los bandidos. Yo voy de la mano con la madre soltera, Con el hermano que cobra el sueldo mínimo, Voy con el niño sin juguetes Y con la señora que los cuida. No me vuelvas a confundir por favor, Puedes no empatizar, Pero no confundir al opresor con el oprimido. Soy el orgullo de la población y seré la historia del futuro. Soy la madre sin jardin infantil para su hijo, La dignidad de los pobres Y la conciencia de los justos. Soy el que llegó tarde al transplante, El que morí mucho antes por tus derechos. Morí para que trabajaras 8 horas al día, Para que tuvieras vacaciones y licencias médicas También morí para que ya no cobraras tu trabajo en fichas, Morí también.