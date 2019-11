Habló con fuerza este viernes en La W sobre las marchas que se realizarán el próximo 21 de noviembre y dijo que en las movilizaciones deberían participar todos, incluso para las familias más ricas de Colombia.

“¿Sabes quiénes deberían marchar también? Los más ricos del país, los más ricos del país deberían marchar, porque son a los que más duro les están dando en la cabeza. A esos son los que les están dando en la cabeza, son los que más billete pagan y el billete no se ve (…) ellos deberían estar en la marcha: los Ardila, Santo Domingo, los Gillinsky”, dijo el artista colombiano, en entrevista con La W.

Carlos Vives dijo que sí tiene que hacerle un reclamo al Gobierno, y lo hace porque lleva su país por todos lados.

“Donde esté voy a marchar y esto no es culpa de un gobierno, es de todos los colombianos. A veces no cabemos en los partidos políticos, en mi forma de ser no quepo”, señaló el artista vallenato.