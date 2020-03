green

Inmediatamente, los usuarios de la red no esperaron para hacer comentarios sobre los glúteos de Calderón: “Esa cola se ve tan paila, y no, defensores, no es envidia, es pesar”, “Uy, Yina, pilas con esa cola, se ve entre colorada y negra del peso, con el tiempo se te va a poner peor” o “Creo que hubiera preferido quedarme sin cola y no es por criticar” fueron algunos de mensajes que dejaron en su cuenta de Instagram.

Pero su baile ha dado tanto de qué hablar, que incluso se convirtió en tendencia en Twitter, donde cientos de memes inundaron la red social, burlándose de la forma de su trasero, que ha tenido más de una intervención quirúrgica.

Sin embargo, ella asegura sentirse muy cómoda con su figura, como lo hizo saber en una de sus historias de Instagram, donde además dijo que le gustaría tenerla más grande.

¿Yina quiere tener la cola más grande? pic.twitter.com/OPK93ko2G7 — Andrea Lorena Durán (@Duranlorena_) March 12, 2020

A continuación el video que subió la mujer y algunas de las publicaciones que se compartieron en dicha red.

Ni yo soy tan feo como el culo de Yina Calderon.pic.twitter.com/2ULeqcAnQe — Colombia Twittea (@Tweets_Col) March 12, 2020

Tantas cosas que pasan en el mundo, y el #1 en tendencia es el culo de Yina Calderón 🤦‍♂️ — Sebastian Ortiz Z (@JustDoIt1520) March 12, 2020

– Hola, Jaimico

– Soy Yina Calderón

– Perdón 😳 pic.twitter.com/fxElvAPmNq — Eddy Ortiz (@pintilico) March 12, 2020

Aja yina calderon y la cirugía de piernas pa' cuando pic.twitter.com/8Vh44nm3Ki — Enrique Noguera (@29enri) March 12, 2020

Yina Calderón saliendo del carro pic.twitter.com/az94jko5QZ — 𝔐𝔞𝔯𝔦𝔞 ℭ𝔯𝔦𝔰𝔱𝔦𝔫𝔞 (@PotterLatina) March 12, 2020

En Colombia cuarentena por coronavirus y por la infección de ojos después de ver el video de Yina Calderón…🤢 pic.twitter.com/ALVBAcp67v — LEGIONARIO DE PETROPOLIS (@FMCREM) March 12, 2020

¿Criticar el culo deformado de Yina Calderón también es body shaming? Porque también podemos criticar lo mal que baila. — Opinadora Constante (@Opinando_Ahora) March 12, 2020

Más falso que las nalgas de yina Calderón — El perrateador (@Perrateador) March 12, 2020

Nacho Vidal viéndole el culo a yina Calderon pic.twitter.com/dyLYjDdS31 — Eddy Ortiz (@pintilico) March 12, 2020