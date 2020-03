green

Según informa Cbs News, en octubre de ese año The Nacional Enquirer mantenía conversaciones por medio de correos electrónicos con el estadounidense y en uno de ellos el medio le pedía que se pronunciara respecto a las declaraciones de la estrella de ‘Friends’.

Sin embargo, no hay certeza de si Weinstein respondió a este correo o no, pues la declaración en contra de Aniston se conoció fue por medio del Miami New Times. Tras esto, Stephen Huvane, representante de la actriz, manifestó: “Las afirmaciones de National Enquirer son falsas. Jennifer no ha sido acosada ni atacada por Harvey”, dijo en una entrevista dada a Variety.

En los documentos que se filtraron a los medios, también se supo que el productor se contactó con varios amigos prestigiosos como Tim Cook y Jeff Bezos, entre otros, para pedir ayuda luego de que se hicieran públicas las acusaciones en su contra.

Recordemos que este miércoles fue sentenciado a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres. Tras conocer su sentencia, Weinstein se encuentra hospitalizado por un dolor en el pecho.