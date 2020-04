green

‘Un mundo: juntos en casa’ fue bautizado el concierto más grande en la historia, en el que el paisa se hizo presente al interpretar el tema ‘Carnaval’. Otros colombianos que también juntaron su voz en la presentación fueron Juanes, Sebastián Yatra y J Balvin.

Apenas con una guitarra de fondo, Maluma cantó a viva voz esta canción que estrenó en 2014 y para muchos es un himno alegre. Pero su aparición generó controversia en Twitter.

Varios usuarios se emocionaron al escuchar esta movida pieza musical y aplaudieron la labor del reguetonero. Además, mencionaron que tener un representante colombiano dentro del evento era algo muy positivo.

No obstante, todos los comentarios no fueron positivos, pues muchos no quedaron contentos con su capacidad interpretativa y aseguraron que no representó bien a los latinos.

Aquí, algunos de los trinos y memes que dejó el ‘show’:

maluma con la canción más bonita que ha hecho. #TogetherAtHome pic.twitter.com/lFiKvaX2uc — burbuja♡ (@powerfullwitch) April 19, 2020

Lady Gaga cuándo decidió invitar a JBalvin y Maluma en el #TogetherAtHome pic.twitter.com/elZRn3OPMh — Chico Indiscreto. (@ChicoIndiscreet) April 18, 2020

Maluma cuando su manager le obligó a cantar eso ??? pic.twitter.com/OGbmy45dJI — ✨future nostalgia ✨ (@futurenost0lgia) April 19, 2020

#TogetherAtHome hasta ahora me han fascinado Lady Gaga , Maluma y Keith Urban — Isabel Cristina Ruiz (@iruiz_p) April 19, 2020

Maluma es el verdadero papasito — Tey (@leeteymm) April 19, 2020

Ahí lo tienen @maluma #maluma un hijo de esta tierra, cantándole al mundo, carnaval. — JAIME (@JAIMEGONZ) April 19, 2020

#TogetherAtHome

CUANDO VI A MALUMA pic.twitter.com/ePwqK8kNhZ — J u l i a n (@Juliannmendozza) April 19, 2020

Pues a mí sí me gustó que cantara Maluma, me hubiera gustado que saliera a cantar hasta mi vecino con tal de escuchar un latino aquí 😂❤️#TogetherAtHome — Andreina Matheus (@MatheusConH) April 19, 2020

#TogetherAtHome Todo iba bien y en ese salió Maluma pic.twitter.com/90HeSfhAus — Jonathan Eslui (@JonathanEslui) April 19, 2020