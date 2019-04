La experta respondió de forma ilustrativa y, para eso, cogió a Juan Diego de paciente.

Ella empezó a indicar la forma en que se debía coger a la persona atorada y fue en ese momento que terminó abrazando por detrás al presentador, que hace unos días estuvo ausente del informativo por una lesión.

Por eso, tuiteros empezaron a hacerle memes al periodista —que hace siete meses ya había sido objeto de burlas por su nota del Alka-Seltzer y las drogas— y hasta asemejaron la escena con una muy famosa de ‘Titanic’.

Al comunicador eso le pareció gracioso y también se rio de él, destacando el meme de dicha película y uno más, el montaje que le hicieron con ‘El renegado’.

Así se ve en su cuenta de Instagram, donde replicó los dos imágenes y escribió: “Me las acaban de mostrar y no me pude aguantar la risa… me volvieron a coger de destrabe en Twitter. JD en versión moderna de ‘Titanic’ y ‘El renegado’. La nota era ilustrativa para un tema clave, pero qué le vamos a hacer. No hay que tomarse la cosas tan a pecho. #todoporlacreatividad #hayquereirsedeunomismo”.

A continuación, compartimos la publicación del presentador burlándose de él (las dos tomas se pueden ver dando clic sobre las flechas que aparecen sobre ellas), un par de los memes que le han hecho en Twitter, y el video de su nota en Caracol, que replicó la cuenta de Instagram @entreestrellascol.

@NoticiasCaracol cada vez más nos sorprende ahora ponen a Juan Diego alvira a hacer la escena del titanic y lo peor de rose 😅😅 pic.twitter.com/UBWYqgs6Sr — Morales Memes (@EdwiinMorales5) April 14, 2019