El adelanto de ‘La isla de los famosos’ dejó en evidencia que el programa la intensidad que habrá entre las celebridades presentes en el espacio en el que se desarrollarán las pruebas y demás. Este fue el video con la llegada al lugar en el que vivirán en República Dominicana.

Aparte de las diferencias que en el comienzo hubo entre Manuela Gómez y Marcela Reyes, la atleta Lina Real mostró su interés competitivo por encima de cualquier otro aspecto adicional con una frase contundente durante el primera capítulo de ‘La isla de los famosos’.

“Yo no vengo aquí hacer amigos, vengo a disfrutar y a dar guerra porque no me iré de aquí sin haber llegado a la final”, aseguró la deportista.