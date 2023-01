A pesar de que han pasado varios meses del anuncio de la separación de Melissa Martínez y Matías Mier, en el marco de supuestas infidelidades del futbolista, la nacida en Soledad (Atlántico) no pierde oportunidad para mandar ‘vainazos’ y mensajes sobre el tema. Y ahora, que el futbolista ha decidido presentar a su nueva y joven pareja a su familia, la polémica se revivió.

Los futboleros y seguidores de los programas de televisión y radio en los que trabaja ‘Meli’, pudieron escuchar varios comentarios y ‘contraataques’ finalizando el 2022, junto a sus compañeros de ESPN Colombia y Caracol Radio. Y en 2023, a pesar de haber estado de vacaciones y del paso del tiempo, la hincha del Junior volvió con más ‘picante’ en contra de su ex.

Tal vez, lo que pasó con la canción de Shakira, dedicada al final de su relación con Gerard Piqué, ha llevado a que Martínez saque mensajes ocultos a su favor. Pero hasta el apellido Mier da para que ella le mande fuertes ‘guayazos’, ya que uno de los principales porteros del FPC, el de Nacional, lleva ese mismo apellido y es muy repetido en su trabajo diario.

La separación llevó a que Melissa dejara de hablar de Matías, después de que siempre hacía comentarios sobre él y hasta lo deba como figura en todos los partidos, pero no puede abstenerse de hablar de ciertos temas. Y así pasó en sus primeras apariciones en el programa ‘F 360’ en este año.

El 18 de enero, cuando hablaban de los mejores porteros de los equipos de Colombia y alguien dijo que Kevin Mier (de Nacional) era el número 1 del país, para ir a la selección Colombia local. Ante este comentario, Martínez salió con una dura respuesta, que evidentemente era para su expareja, pero que disfrazó con risas:

“Para mí, en mi vida, ese nunca será el orden. No está Mier de primero (risas) Montero, Chunga y Mier… (risas)”.

El tema pasó, porque se fueron a comeriales en ese espacio de debate y polémica futbolera, pero en el programa radial ‘El Vbar’ le hicieron varias preguntas ‘picantes’ y relacionadas con la canción que hizo Shakira en contra de Piqué. Y la periodista, que no deja pasar ni media oportunidad, entró en el juego.

Primero cuando le mencionaron sus vacaciones en Dubái y ella dijo que no le gustaría hacer parte de las 7 mujeres a las que supuestamente tienen derecho los hombres en algunas partes de Medio Oriente. Además, se refirió al Ferrari que nombra Shakira en su canción contra su ex:

“Es que no me gusta ser parte de la lista de 7 (mujeres), por eso no tomé la determinación de quedarme allá. El Ferrari, siempre Ferrari, siempre Ferrari”.