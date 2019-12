Lo hicieron en simultánea a través de sus cuentas oficiales en Instagram, donde revelaron que su relación finalizó el pasado mes de junio, poco antes antes del nacimiento de Salvador, su primogénito.

Mientras Melina lo comunicó a través de un video, Mateo lo hizo mediante un escrito. Allí, los dos informaron que, pese a los rumores que circulaban en medios de comunicación y redes sociales desde el pasado mes de julio, no habían comunicado antes su decisión pues era algo difícil de informar y prefirieron mantenerla en privado mientras procesaban este “momento doloroso”.

“Lastimosamente no seguimos juntos. Mati y yo no estamos desde junio. Realmente nos tomamos todo este tiempo para poder hablar del tema porque era muy doloroso, porque hay momentos en los que como pareja atraviesas por unos dolores gigantes, unas dificultades, circunstancias complicadas como en cualquier relación y pues no es fácil salir a decir: oiga, venga yo explico”, dijo Ramírez.

Carvajal, por su parte, complementó sus razones para haberlo hecho público solo hasta ahora indicando que él y su ahora expareja querían “estar tranquilos y aprender de la situación en un momento de total privacidad”.

Sin embargo, en sus mensajes también se manifestaron amor eterno e insinuaron la posibilidad de estar juntos como pareja nuevamente.

“Decidimos que definitivamente por ahora no. Yo siempre digo: más adelante no sabemos, los planes de Dios son mucho más grandes que los de nosotros, pero por ahora no estamos juntos. […] Nos vamos a amar el resto de la vida y a vernos con ojos de amistad y respeto por siempre. No sé si como pareja volvamos algún día en la vida, no lo sé, por ahora no”, precisó la modelo.