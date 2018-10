Como explica la BBC, la regla es que el empleado que abre la puerta se hace a un lado para que el integrante de la realeza salude al anfitrión, y luego cierra detrás de él o ella.

Sin embargo, Meghan se convirtió en tema en Twitter al ser ella la que cerrar la puerta del carro que la llevó a su compromiso.

Un lujoso automóvil negro se detuvo frente al edificio. La duquesa, de 37 años, salió de él y, saltándose la práctica habitual en este tipo de situaciones, cerró ella misma la puerta del vehículo aparentemente sin prestar una atención a un gesto tan natural.

Pero en un país donde la vida de los miembros de la realeza está constantemente bajo escrutinio, el gesto desató un alud de comentarios.

Algunas personas, como la corresponsal de la realeza del tabloide The Sun, aplaudieron el gesto de Markle, mientras otros aprovecharon para hacer una que otra broma. Alguien más recordó que el día de su boda ella se inclinó para abrir la de su marido, justo antes de salir a su fiesta.

“La duquesa de Sussex llega a la Real Academia de las Artes. Princesa que todavía tiene tiempo para cerrar su puerta del carro. Bien hecho, Meghan”

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) September 25, 2018

“Meghan Markle cerró la puerta del carro porque debía ser cerrada. Enfoquémonos en el gran trabajo que ella hizo ayer, porque estoy seguro que ella no está perdiendo sueño por esto. Aquí, ella abre la puerta al Príncipe Harry, gran cosa”

#MeghanMarkle closed her car door because it needed to be closed. Let’s focus on the great job she did yesterday because I’m sure she not loosing sleep over it. Here she opens the door for #princeharry. Big deal! pic.twitter.com/aJIR7tIERA — Ed (@Ed59029780) September 26, 2018

“Todo el mundo está enloqueciendo porque Meghan Markle cerró su propia puerta… Buena cosa que tiene brazos y puede cerrarla. Además, ella está completamente acostumbrada a hacerlo, es probablemente un reflejo. Digo que es totalmente ‘cool’ que ella cierre su puerta”

Everyone is freaking out because Meghan Markle closed her own door…Good thing she has arms and is able to close the door!!!! Plus she is totally used to doing that, is probably even a reflex! I say is totally cool that she closed her door!!! — Julia Guarín (@juliaguarinn) September 26, 2018

“Estaba tan inspirada por Meghan Markle, que esta mañana cerré la puerta de mi casa”

Because I was so inspired by Meghan Markle, as I left the house this morning I shut my own front door. — Mike Bubbins (@MikeBubbins) September 26, 2018

“Meghan Markle cerró su propia puerta, ¿para dónde va este mundo?”

Meghan closed her own door! What is the world coming to?? — Mark Withers (@markwithers) September 26, 2018

“Ya cerré 4 veces mi propia puerta hoy, y hasta manejé mi propio carro, puedo tener algo de agradecimiento, ¿por favor?”

I’ve closed my own car door 4 times already today, and even drove my own car 😲 Can I get some appreciation please?! #DuchessOfSussex #MeghanMarkle pic.twitter.com/QhLc42yAw5 — Katy-Ann Webb 🐍💋 (@Katy_Ann_Snake) September 26, 2018

“El hecho de que Meghan Markle cerrando su propia puerta sea una noticia y tendencia, me dan ganas de golpear mi cabeza contra mi carro”

The fact that Meghan Markle closing her own door is a top news story and is trending…makes me want to slam my head in my car door. #WTF — Kayla (@KaylaDubs) September 26, 2018

Pese al revuelo, Meghan no transgredió en ningún caso el protocolo real, afirma el experto en etiqueta William Hanson.

“Habitualmente, los miembros de la familia real y los dirigentes tienen a alguien para abrir y cerrar las puertas de sus automóviles, por motivos de seguridad, no tiene nada que ver con un comportamiento de princesa. Meghan claramente cerró la puerta por reflejo”, explicó en Twitter.