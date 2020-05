View this post on Instagram

Me cuestioné muchas veces en mi vida si quería o no ser mamá🤱🏼, me preguntaba si iba ser capaz de afrontar tremenda tarea, la más importante que tendré y la que nunca acabará… me llenaba de dudas, de miedos, me inventaba prioridades para no pensar en ello y le huía al tema cuando me hablaban de eso. He planeado casi todo en mi vida y esto no fue la excepción… a finales del año pasado decidimos mi esposo y yo que en este 2020 creceríamos nuestra familia y empezamos la tarea, eso sí, jamás imaginamos que iba a llegar tan rápido y menos en medio de una pandemia que nos ha encerrado en casa, nos complica las visitas médicas y me hace vulnerable (mis defensas no están a tope) en esta realidad incierta, claramente eso sí no lo planeé. Pero hoy SOY MAMÁ🤰🏼y esta noticia nos ha llenado de esperanza y ganas de construir un mundo mejor por ellos, por nuestros hijos, por los que hoy chiquitos sólo sueñan con volverse grandes y a lo mejor ser como mamá y papá! (porque seremos siempre un ejemplo para los hijos). A ellos les debemos un mundo 🌎 más sano. Hoy les comparto esta felicidad que embarga cada célula de mi cuerpo… Sin saber mucho de esto, ahora me preparo para esta nueva aventura con mi amado (a) TADPOLE! (Renacuajo) como yo le digo porque así era su tamaño cuando me enteré que estaba embarazada 🤍. Y ahora… qué será? niño o niña? Hagan sus apuestas!!!