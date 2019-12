Muchos fanáticos se preguntan por qué no declarar ese día como feriado en honor a su protagonista, el canadiense Keanu Reeves.

La elección de la fecha parece ser casualidad: la cinta de ciencia ficción ‘Matrix 4’ es distribuida por Warner Bros, mientras que el thriller sobre el asesino a sueldo ‘John Wick: Chapter 4’ es del estudio rival Lionsgate.

Y aunque cualquiera de las dos fechas podría cambiar, esto no impidió a sus fanáticos que celebraran el acontecimiento en las redes sociales.

With JOHN WICK: CHAPTER 4 and THE MATRIX 4 sharing a release date, motion to make May 21, 2020 a national Keanu Reeves holiday. pic.twitter.com/bTvaM32Weo

“Deberíamos hacer del 21 de mayo el día de Keanu de aquí en adelante”, agregó @WeWatchedAMovie.

Both John Wick 4 and The Matrix 4 are due to come out on May 21st, 2021. We should just make May 21st Keanu day from here out. pic.twitter.com/p7nGwBopLF

— We Watched A Movie (@WeWatchedAMovie) December 11, 2019