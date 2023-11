Mateo Carvajal, padre del hijo de Melina Ramírez al que Juan Manuel Mendoza le dedicó unas emotivas palabras el día de su boda, dialogó con los presentadores del matutino del Canal RCN sobre su paso por ‘Survivor’ y su vida sentimental.

Los conductores del programa de entretenimiento recordaron que en febrero del presente año, Mateo Carvajal le pidió matrimonio a su novia Stefany Ruiz, en vivo y en directo, y hasta el momento no han subido al altar como él se lo prometió.

Para explicar cuál ha sido el impedimento para que eso se dé, Mateo Carvajal, que mostró cómo se vería sin tatuajes y sin barba, reveló que su relación ha tenido altibajos, como cualquier otra pareja.

Sobre su comentario, los presentadores fueron enfáticos y le preguntaron sin filtros si se había arrepentido de comprometerse con su novia, ya que dio a entender que las cosas no estaban al 100 %.

“Uno no se arrepiente nunca porque es una mujer maravillosa. Ella sabe que la amo mucho y que la respeto mucho. Con ella he crecido demasiado y es un motor que me inspira”, expresó en vivo.