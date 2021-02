En medio de la dinámica de pregunta y respuesta, el deportista de alto rendimiento confesó por qué no saldía a rodar con Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘La liendra’, quien compró hace poco una lujosa moto.

Pese a que varios internautas creen que se trató de una simple broma, los seguidores del ‘influenciador’ no tomaron de la mejor manera las declaraciones de Mateo Carvajal, puesto que creen que no fueron apropiadas.

El ganador del Desafío Súper Humanos, incluso, compartió este miércoles en sus historias de Instagram cómo algunos de los fanáticos del creador de contenidos lo estaban atacando por mensaje directo.

El pasado fin de semana, ‘La liendra’ presumió en sus redes sociales la costosa moto Ducati que compró. No obstante, admitió este martes a través de su cuenta oficial de Instagram que ya tuvo su primer accidente.

“Ya me caí, y para más pena y vergüenza no me caí solo, me caí con Daniela (Duke, su novia). Para rematar, me caí en el centro comercial El Tesoro. No fui capaz de parar la moto yo solo”, precisó.