Catalina Maya y Gregorio Pernía fueron los protagonistas de uno de los momentos tensos del reciente episodio de ‘Masterchef‘. El cruce entre ambos se dio minutos después de que terminara la prueba en la que debían cocinar achiras y el premio sería para el participante que más tuviera bien preparadas.

Pernía fue uno de los que más achiras produjo, con casi 140. Sin embargo, el actor utilizó dos hornos para ello, algo que no estaba permitido porque la idea era cocinarlas solo en uno. Los jurados del programa del Canal RCN se dieron cuenta y decidieron contabilizar solo la mitad de las achiras que él cocinó.

Por los nervios y el afán en la preparación, Pernía les dijo a los chefs que en realidad no se acordaba si usó o no dos hornos. Ante la duda, él no tuvo problema alguno en que le aprobaran solo la mitad de las cocinadas. “Que revisen si usé dos hornos. No me acuerdo, se los juro. Por mi Dios santo que no me acuerdo. O dividan eso en dos, vale hue…”, declaró el cucuteño.

Los jurados aprobaron unas 70 achiras y Pernía regresó satisfecho a su puesto. Sin embargo, junto a él estaba Maya y ella se molestó bastante porque su rival usó dos hornos durante la prueba.

La modelo y periodista salió al cruce del actor y le dijo: “Yo no lo voy a felicitar porque usted usó dos hornos. Coma mier…”. Cuando habló al respecto ante las cámaras del programa, Maya agregó: “Gregorio, no puedes usar el otro horno, solamente es uno. Pero bueno, la hipocresía”.

De todas maneras, ni Maya ni Pernía estuvieron cerca de quedarse con la victoria. Para sorpresa de los participantes y los televidentes, la presentadora Claudia Bahamón fue quien ganó el reto de cocinar achiras. A ella le pidieron que participara en la prueba, teniendo en cuenta que es huilense y ese producto es propio de su tierra. La conductora aceptó y no defraudó a los que pensaban que podría tener una buena actuación.

Como Bahamón no podía quedarse con la inmunidad que le correspondía al ganador de la prueba, ese honor fue para Carla Giraldo, quien ocupó el segundo puesto en la prueba con 113 achiras cocinadas.

Los televidentes de ‘Masterchef’ criticaron enérgicamente en redes sociales a Maya por la actitud que tuvo con Pernía. Varios de ellos le recordaron que ella también tuvo comportamientos criticables en pruebas anteriores y confirmaron que ella no es de las participantes más queridas del ‘reality’. A continuación, varias de las reacciones que se dieron en Twitter:

Cata hablando de hipocresía porque Gregorio usó 2 hornos en un reto de inmunidad, cuando ella usó la crema de un postre de muestra en el suyo en un reto de eliminación. En fin la HIPOCRESÍA #MasterChefCelebritycolombia #MasterChef pic.twitter.com/3ATwQHEgYK — M³ (@MigueMontenegr0) July 18, 2021

CATALINA ALEGANDO DIZQUE POR LA TRAMPA DE GREGORIO CUANDO ELLA SE COGIO LA CREMA DE LOS COSOS ESOS DE CAFÉ #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/YXPxtxE53f — Gabriela 🇨🇴 (@Gabxlou) July 18, 2021

Catalina hablando de la trampa de Gregorio

En fin la hipocresia…#MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/g7nrP6qTT6 — Rose (@Rooosseee_) July 18, 2021

Catalina no puede ver que a Gregorio tiene más achiras por que ya empieza a llorar 🙄 #MasterChefCelebritycolombia — Laura Ospina (@Laura__Melissa) July 18, 2021