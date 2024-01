Mary Méndez suele ser conocida por ser una de las presentadoras de ‘La Red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión. Sin embargo, quienes la siguen en sus redes sociales se dan cuenta de que ella suele hablar de muchos temas; alimentación, deporte y política. En esta ocasión, fue la inseguridad en Colombia su tema de conversación.

La presentadora colombiana está pasando algunos días en París, Francia, por lo que compartió varias fotos caminando por las calles de la ciudad:

“París logra lo que ningún otro lugar en el mundo, imaginarme viviendo aquí. Eres un deleite, jamás me cansaré de recorrerte”.

Habló en Instagram lo que pensaba de la inseguridad en París y de Colombia:

“Me preguntan por la seguridad de acá. No me siento insegura para nada, pero es que igual, yo no me siento insegura en ningún lado. Yo sé, yo tampoco me siento insegura en Colombia, debería, pero no me siento insegura, ¿qué hago? Aquí roban igual que en todas partes y aquí también hay que estar pendiente la cartera y mucho más en lugares tan concurridos como lo son todos los espacios turísticos”, terminó por decir la presentadora.

Alejandra Azcárate sufre intento hurto en Bogotá y se queja de inseguridad

Uno de los casos más sonados, finalizando 2023, fue el de Azcarate, quien, muy molesta, confesó en un video de Instagram que estaba cansada de no sentirse en su propia ciudad, pues se bajó de su carro y un hombre en moto trató de quitarle su bolso.

“A mí esto me parece lamentable y asqueroso. Lo mínimo que uno merece como ciudadano es un ambiente apacible y seguro”.

